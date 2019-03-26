В Барнауле под автомобилем провалился асфальт

Пользователи пишут, что все произошло на улице Привокзальной, 28 около 18 часов. Провалившуюся под асфальт машину Honda Civic доставал эвакуатор.
О пострадавших не сообщается.
В Барнауле вечером 25 марта под автомобилем Honda Civic неожиданно провалился асфальт, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Пользователи пишут, что все произошло на улице Привокзальной, 28 около 18 часов. Провалившуюся под асфальт машину Honda Civic доставал эвакуатор.
О пострадавших не сообщается.
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