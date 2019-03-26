Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 марта 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

В Барнауле под автомобилем провалился асфальт

В Барнауле вечером 25 марта под автомобилем Honda Civic неожиданно провалился асфальт, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Под автомобилем провалился асфальт.
Под автомобилем провалился асфальт.
Алина в vk.com/incident22

Пользователи пишут, что все произошло на улице Привокзальной, 28 около 18 часов. Провалившуюся под асфальт машину Honda Civic доставал эвакуатор.

О пострадавших не сообщается.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость