В Барнауле подешевели мотоциклы

В Барнауле растет популярность мотоциклов и снижаются цены на них, отмечают эксперты Авито . За год спрос на байки увеличился на 17,6%, а предложение на 0,3%. При этом краевая столица стала одним из восьми городов в стране, где предложение выросло.

В списке по стоимости байков Барнаул находится на втором месте. За год средняя цена мотоцикла упала на 8,6% и составила 136 тыс. рублей.

Обогнал краевую столицу только Ульяновск — там купить «железного коня» можно в среднем за 129 тыс. рублей.

Самым популярным типом Барнауле стали классические дорожные мотоциклы, а любимой маркой остается Racer (в среднем стоит 75 920 рублей).

Второе место заняли кросс и эндуро, на третьем расположились спортивные модели. Меньше остальных популярны чопперы и кастом-байки.