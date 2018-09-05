В Барнауле полиция гонялась за пьяным водителем ВАЗа, сбившим торговую палатку с женщиной

Полицейские задержали водителя. Как оказалось, очевидцы видели его раньше в других частях города. Например, на улице Челюскинцев, где он, по словам очевидца «ехал, его в разные стороны шатало, я принял решение держаться от него как можно дальше».
Перед тем как врезаться в ограду, этот пьяный на ВАЗе протаранил торговую палатку, в которой находилась женщина-продавец. К счастью, она не пострадала, но была очень напугана.
Напомним, что это был не единственный случай с аварией у трамвайных путей в минувший вечер. Так на кольце Малахова-Власихинская трамвай подмял Logan.