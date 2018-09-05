В Барнауле полиция гонялась за пьяным водителем ВАЗа, сбившим торговую палатку с женщиной

В Барнауле 4 сентября вечером полиция преследовала автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился пьяный водитель, сообщают свидетели в сообществе Barnaul22. Машина остановилась только тогда, когда врезалась в металлическое ограждение у трамвайных путей на площади Спартака.

Полицейские задержали водителя. Как оказалось, очевидцы видели его раньше в других частях города. Например, на улице Челюскинцев, где он, по словам очевидца «ехал, его в разные стороны шатало, я принял решение держаться от него как можно дальше».

Перед тем как врезаться в ограду, этот пьяный на ВАЗе протаранил торговую палатку, в которой находилась женщина-продавец. К счастью, она не пострадала, но была очень напугана.

Напомним, что это был не единственный случай с аварией у трамвайных путей в минувший вечер. Так на кольце Малахова-Власихинская трамвай подмял Logan.