В Барнауле трамвай подмял под себя Logan на переезде

В результате аварии вагон практически не поврежден, а вот у оказалась сильно помятой передняя часть. О пострадавших не сообщается.
Вечером 4 сентября на барнаульском кольце Малахова-Власихинская произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля Renault Logan, сообщают очевидцы в группе Barnaul22.
В результате аварии вагон практически не поврежден, а вот у оказалась сильно помятой передняя часть. О пострадавших не сообщается.
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