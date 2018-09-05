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В Барнауле трамвай подмял под себя Logan на переезде

Вечером 4 сентября на барнаульском кольце Малахова-Власихинская произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля Renault Logan, сообщают очевидцы в группе Barnaul22.

ДТП с участием трамвая и Renault Logan. Барнаул, 4 сентября 2018 года.
ДТП с участием трамвая и Renault Logan. Барнаул, 4 сентября 2018 года.
Наталья Реуцкая vk.com/barneos22

В результате аварии вагон практически не поврежден, а вот у оказалась сильно помятой передняя часть. О пострадавших не сообщается.

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