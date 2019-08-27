В Барнауле полиция ищет водителя Land Rover после ДТП с двумя пострадавшими

Госавтоинспекция по Алтайскому краю разыскивает водителя Land Rover, который стал участником ДТП 16 августа. После столкновения с Hyundai Solaris пострадали два человека, а также стоящий на парковке автомобиль.

Авария случилась около 7:30 на ул.40 Лет Октября, 12, Водитель 1978 года рождения Land Rover на перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю, двигающемуся по главной. Он столкнулся с Hyundai Solaris под управлением водителя мужчины 1991 года рождения.

После столкновения Hyundai врезался в электроопору. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля (женщина 1990 года рождения).

В результате ДТП также получил ущерб стоящий на парковке Toyota Highlander.