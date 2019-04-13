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Автоновости

В Барнауле после аварии сильно пострадал автомобиль такси

13 апреля на улице Попова произошло серьезное ДТП. В значительные повреждения получил Nissan Sunny «Яндекс.Такси»: от удара в боковую заднюю часть кузов автомобиля серьезно помяло. Об этом сообщают подписчики паблика «Барнаул22».

Автомобиль такси после ДТП на ул. Попова.
Автомобиль такси после ДТП на ул. Попова.
Игорь Демиденко vk.com/barneos22

По словам очевидцев, в аварии участвовали несколько машин. На место инцидента приезжал реанимобиль.

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