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Автоновости

В Барнауле после ремонта открыли движение на важном участке оживленной магистрали

Автомобилисты в паблике «Барнаул 22» сообщают, что движение по четной стороне ул. Попова в районе перекрестка с ул. Трактовой наконец-то открылось для проезда.

Ремонт дороги на ул. Попова в Барнауле.
Ремонт дороги на ул. Попова в Барнауле.
vk.com/barneos22

Событие произошло вечером 9 августа. В течение месяца дорожники и коммунальщики проводили здесь большой ремонт — перекладывали канализационные магистрали.

В мэрии Барнаула сообщают, что движение по ул. Попова в этом участке дороги теперь, когда ремонт завершен, будет организовано по трем полосам.

Также в 2020 году на этом участке по проекту «Качественные и безопасные автомобильные дороги» обустроят проезжую часть от ул. Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до ул. Трактовой с южной стороны, а также отремонтируют проезжую часть.

Полный ремонт дорожного полотна по ул. Попова планируется завершить к 1 октября.

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