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В Барнауле практически достроили мост через реку Власиха

В Барнауле продолжают реконструировать мост через реку Власиха. По сообщению пресс-службы городской администрации, работы выполнены на 75 процентов.

Во Власихе продолжается реконструкция моста
Во Власихе продолжается реконструкция моста
barnaul.org

Подрядчик выполнил следующие работы: демонтаж старого моста, обустройство объездной дороги, перенос коммуникаций, смонтировал балки пролетных строений, уложил защитные слои из цементобетона и гидроизоляция, установил тротуарные блоки.

Сейчас ведутся работы по устройству подходов к мосту, перильного ограждения, водоотводных сооружений.

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев на выезде на объект отметил высокий темп работы и соблюдение стандартов качества.

Реконструкцию должны завершить в августе этого года. Но подрядчик обещает сдать мост в июле.

Напомним, реконструкция моста через реку Власиха по ул. Мамонтова начата в октябре 2020 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ составляет 53 млн рублей.

Мост связывает две половины села Власиха и обеспечивает транспортное сообщение жителей поселка Лесного, Павловского района с центральной частью города Барнаула. После реконструкции ширина полос и тротуаров для пешеходов увеличатся.

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