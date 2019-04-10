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В Барнауле представят главные автомобильные новинки года

Автоцентр АНТ — крупнейший автомобильный холдинг* в Алтайском крае объявляет 13 апреля — Днём «Автомобильной премьеры»

Главные автомобильные новинки года.
Главные автомобильные новинки года.
Источник: Автоцентр АНТ

13 апреля с 9.00 до 17.00 состоится премьера нового Nissan Qashqai, отрытый показ новой Hyundai ELANTRA и обновленного Mitsubishi Outlander.

В этот день вы сможете не только поближе познакомиться с главными новинками 2019 года, но и получить специальные шокирующие условия покупки на 45 автомобилей Datsun, Hyundai, Infiniti, Mitsubishi, Nissan, а также стать зрителем долгожданной премьеры нового Nissan Qashqai (с 12.00). Не пропустите эту премьеру и проведите свой выходной интересно и с пользой.

Подробнее о главных новинках:

Новый Nissan QASHQAI

Новый Nissan Qashqai получил ряд важных обновлений в экстерьере, интерьере и оснащении в рамках реализации глобальной стратегии Nissan Intelligent Mobility. Модель обладает стильным и запоминающимся обликом, более качественной в сравнении с предшественником отделкой салона, новым практичным функционалом и инновационными технологиями активной и пассивной безопасности. Так, в оснащение нового Nissan Qashqai вошла система интеллектуальной остановки перед препятствием, помогающая водителю избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем, и система обнаружения препятствий при движении задним ходом.

Российские инженеры Nissan Technical Center провели огромную работу по адаптации нового Nissan Qashqai к условиям российских дорог. Теперь модель лучше приспособлена к суровым зимам, ее шумоизоляция значительно улучшена, подвеска стала более комфортной.

Яндекс.Авто: Навигатор, Музыка, Браузер, а также Голосовой помощник сделают любую поездку ещё комфортнее.

Новый Nissan Qashqai — это новая веха в истории марки в РФ, а также новый уровень в адаптации модели под местные климатические и дорожные условия и вкусы покупателей.

Новая Hyundai ELANTRA

Стильный и современный седан С-класса шестого поколения с модернизированной внешностью и расширенным функциональным наполнением. Инновационный салон новой Elantra позволяет водителю полностью сосредоточиться на дороге! Elantra ценится за надежность, высокий уровень комфорта и безопасности. В качестве опций безопасности в стандартном оснащении доступны: устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс, система управления стабилизацией (VSM), система помощи при трогании на подъеме (HAC), детский замок крепления детских сидений Isofix, датчики давления в шинах, система предупреждения о безопасном выходе и мониторинга слепых зон. Одним из наиболее примечательных обновлений в дизайне стала основная оптика, получившая треугольную форму своих фонарей, а также стремительный профиль кузова, увеличенная решетка радиатора, стильное оформление задних стопов, с применением светодиодных элементов.

Все эти элементы создают образ динамичного, яркого седана, который не затеряется в городском потоке, потому что он своим видом говорит: «ELANTRA это больше, чем обычный автомобиль» — «Новая ELANTRA. Выбирает дерзких!»

Обновленный Mitsubishi OUTLANDER

Бестселлер модельного ряда Mitsubishi — стал еще более привлекательным и практичным. В сочетании с непревзойденной надежностью, высоким качеством, и проверенных временем технологий, модель демонстрирует инновационные технологические разработки компании Mitsubishi Motors.

В 2019 модельном году Mitsubishi Outlander получил ряд визуальных и технических усовершенствований, которые позволят владельцам с большим комфортом и удобством использовать автомобиль:

  • Тишина и комфорт в каждой поездке.
  • Обновленный дизайн.
  • Новая передняя оптика.
  • Новый профиль сидений с улучшенной боковой поддержкой.
  • Новый дизайн колесных дисков.

В просторном и универсальном Mitsubishi Outlander любая поездка станет приятным путешествием. Mitsubishi Outlander по-прежнему предоставляет максимальный комфорт и радует простором.

Согласны, что с такими новинками нужно срочно планировать своё близкое знакомство? А это значит пройти тест-драйв, рассчитать все возможные условия покупки в кредит/лизинг/по госпрограммам, оценить свой автомобиль по схеме trade in и собственно принять решение — какой автомобиль подходит именно вам?

Помимо новинок, в этот день, во всех салонах Автоцентра АНТ будут автомобили с невероятной выгодой!

Встречаемся в салонах Автоцентра АНТ на Павловском тракте 13 апреля с 9.00 до 17.00 по адресам:

* По данным статистики «Ассоциации европейского бизнеса» среди иностранных брендов. Оформление кредитов по программам доступно через банки партнеры — ООО «Русфинанс Банк», «Сетелем Банк» ООО и ПАО «Совкомбанк», АО «РН Банк».

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