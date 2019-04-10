В Барнауле представят главные автомобильные новинки года

Новый Nissan Qashqai получил ряд важных обновлений в экстерьере, интерьере и оснащении в рамках реализации глобальной стратегии Nissan Intelligent Mobility. Модель обладает стильным и запоминающимся обликом, более качественной в сравнении с предшественником отделкой салона, новым практичным функционалом и инновационными технологиями активной и пассивной безопасности. Так, в оснащение нового Nissan Qashqai вошла система интеллектуальной остановки перед препятствием, помогающая водителю избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем, и система обнаружения препятствий при движении задним ходом.

Российские инженеры Nissan Technical Center провели огромную работу по адаптации нового Nissan Qashqai к условиям российских дорог. Теперь модель лучше приспособлена к суровым зимам, ее шумоизоляция значительно улучшена, подвеска стала более комфортной.

Яндекс.Авто: Навигатор, Музыка, Браузер, а также Голосовой помощник сделают любую поездку ещё комфортнее.

Новый Nissan Qashqai — это новая веха в истории марки в РФ, а также новый уровень в адаптации модели под местные климатические и дорожные условия и вкусы покупателей.