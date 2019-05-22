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Автоновости

В Барнауле при столкновении легковушек пострадал ребенок

22 мая в Барнауле на ул. Северо-Западной в районе дома № 31 столкнулись два легковых автомобиля, сообщили очевидцы происшествия в группе «Инцидент Барнаул». По их словам, в аварии пострадал маленький ребенок.

ДТП на ул. Северо-Западная в Барнауле.
ДТП на ул. Северо-Западная в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

По данным барнаульской ГИБДД, столкнулись Toyota Camry под управлением мужчины 1970 года рождения и Toyota Starlet, за рулем которой был мужчина 1987 года рождения.

Со слов свидетелей, один из участников аварии остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить человека, а второй врезался в заднюю часть этого автомобиля. Удар был сильный.

В результате аварии пострадала девочка 2016 года рождения. Она получила телесные повреждения, медики оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции проводят проверку.

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