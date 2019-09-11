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Автоновости

Снова пробки: в Барнауле придется перекладывать новый асфальт на улице Аванесова

Из-за ошибки дорожников в Барнауле придется срезать верхний слой асфальта и укладывать его снова, пишет ГТРК «Алтай». Автомобилисты недочетов не заметили, но нарушения выявила специальная лаборатория. До 15 сентября водителям придется вновь терпеть пробки на Горе.

Ремонт дороги.
Ремонт дороги.
Анна Зайкова

Речь идет об участке нечетной стороны в районе остановки «ул. Ломоносова». Асфальт там меняли в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Эксперты мобильной лаборатории по проверке качества дорог установили, что верхний слой сделали с недостаточной ровностью: на стыках с колодцами, на стыках между картами асфальтобетона, на примыканиях не должно быть скачков и перепадов.

Уложить асфальт заново планируют до конца этой недели, сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Барнаула Антон Шеломенцев. Затем участок снова проверят специалисты.

Как ранее писал altapress.ru, в Барнаул 5 сентября прибыли участники дорожной инспекции общероссийского народного фронта. Специалисты остались довольны состоянием дорог в городе, но у них возникло немало вопросов к чиновникам и дорожникам.

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