Снова пробки: в Барнауле придется перекладывать новый асфальт на улице Аванесова

Речь идет об участке нечетной стороны в районе остановки «ул. Ломоносова». Асфальт там меняли в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Эксперты мобильной лаборатории по проверке качества дорог установили, что верхний слой сделали с недостаточной ровностью: на стыках с колодцами, на стыках между картами асфальтобетона, на примыканиях не должно быть скачков и перепадов.
Уложить асфальт заново планируют до конца этой недели, сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Барнаула Антон Шеломенцев. Затем участок снова проверят специалисты.
Как ранее писал altapress.ru, в Барнаул 5 сентября прибыли участники дорожной инспекции общероссийского народного фронта. Специалисты остались довольны состоянием дорог в городе, но у них возникло немало вопросов к чиновникам и дорожникам.