В Барнауле продается 75 маршрут за миллион рублей

Пассажирский перевозчик из Барнаула замечен на Авито с объявлением о продаже автобусного парка. Под молоток выставили лот по 75 маршруту, который оценили в один миллион рублей.

На продажу выставлены два автобуса марки ПАЗ 3204 и Hyundai Bogdan. По словам автора машины сошли с конвейера в 2010 году, находятся в хорошем состоянии.

Вместе с автобусным парком в собственность покупателя перейдет право пользования городским маршрутом, а также обязанность выплачивать зарплату полному штату водителей (4 человека).

Продавец обещает «хороший и стабильный доход» всего за 1 000 000 рублей.