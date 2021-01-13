В Барнауле продается 75 маршрут за миллион рублей

На продажу выставлены два автобуса марки ПАЗ 3204 и Hyundai Bogdan. По словам автора машины сошли с конвейера в 2010 году, находятся в хорошем состоянии.
Вместе с автобусным парком в собственность покупателя перейдет право пользования городским маршрутом, а также обязанность выплачивать зарплату полному штату водителей (4 человека).
Продавец обещает «хороший и стабильный доход» всего за 1 000 000 рублей.
Справка
Городской маршрут 75 проходит в одну сторону расстояние около 16 км.
Прямой путь маршрута: Лазурная д. 54 (Конечная) — ул. Лазурная — ул. Власихинская — ул. Шумакова — ул. Балтийская — ул. Малахова — ул. Власихинская — Павловский тракт — пр. Строителей — пр. Калинина — ул. Кулагина — ул. Лесокирзаводская — ул. Понтонный Mост — пос. Ильича
Обратный путь маршрута: пос. Ильича — ул. Понтонный Mост — ул. Кулагина — пр. Калинина — пр. Строителей — Павловский тракт — ул. Фурманова — ул. Власихинская — ул. Малахова — ул. Балтийская — ул. Шумакова — ул. Власихинская — ул. Лазурная — Лазурная д. 54 (Конечная)