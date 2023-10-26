28 октября
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Автоновости

В Барнауле продают китайца, говорящего на русском. Речь о машине

Changan Uni-K 2023 года выпуска продают в Барнауле за 3,6 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

В Барнауле продают китайца, говорящего по русском. Речь о машине.
В Барнауле продают китайца, говорящего по русском. Речь о машине.
drom.ru

Главная «фишка» Changan Uni-K — это необычность во всем. Внешность и салон здесь выглядят просто космически. Люди на улицах оборачиваются, подходят, интересуются автомобилем.

Некоторые решения, вроде овального руля и высоко расположенной приборки, немного напоминают интерьеры французских машин.

На ходу сильными сторонами Uni-K можно назвать шумоизоляцию и настройки подвески. У кроссовера двойные боковые стекла, и владельцы отмечают, что разговаривать с задними пассажирами можно, не повышая голос, даже на большой скорости.

Продавец пишет, что автомобиль полностью на русском языке, поэтому теперь не нужно думать, куда нажать, чтобы автомобиль начал воспроизводить звук.

Идеальный внешний вид перекликается с шикарным салоном. При этом он кажется стильным и строгим.

В снегу и на легком бездорожье автомобиль показывает себя хорошо. Даже в автоматическом режиме Changan едет уверенно, пользоваться кнопкой блокировки 4WD Lock практически не приходится.

Машина имеет бензиновый двигатель на 2 л, автоматическую коробку передач и 232 лошадиные силы.

Ранее стало известно, что за "девчачий" автомобиль продают в Барнауле за 485 тыс. рублей.

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