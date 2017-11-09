В Барнауле продают мощнейший внедорожник "Тигр", выпускаемый для силовых структур

В Барнауле продают мощнейший внедорожник "Тигр". Фото : avito.ru. В Барнауле продают мощнейший внедорожник "Тигр". Фото : avito.ru. В Барнауле продают мощнейший внедорожник "Тигр". Фото : avito.ru. В Барнауле продают мощнейший внедорожник "Тигр". Фото : avito.ru. В Барнауле продают мощнейший внедорожник "Тигр". Фото : avito.ru. В Барнауле продают мощнейший внедорожник "Тигр". Фото : avito.ru. В Барнауле продают мощнейший внедорожник "Тигр". Фото : avito.ru. В Барнауле продают мощнейший внедорожник "Тигр". Фото : avito.ru. В Барнауле продают мощнейший внедорожник "Тигр". Фото : avito.ru. В Барнауле продают мощнейший внедорожник "Тигр". Фото : avito.ru. В Барнауле продают мощнейший внедорожник "Тигр". Фото : avito.ru.

В объявлении говорится, что автомобиль сделали на основе специального транспортного средства семейства "Тигр", которое производят для силовых структур.

Продавец пишет, что этот автомобиль — самый мощный внедорожник среди других машин этого класса не только в России, но и за рубежом.

Автомобиль движется с высокой скоростью по трассам с хорошим покрытием и бездорожью.

Продавец доработал внедорожник. Он установил багажник на крышу, обтянул салон кожей и увеличил мощность двигателя.

Стоимость автомобиля — 5 млн 400 тыс. рублей.

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