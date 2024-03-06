В Барнауле продлили перекрытие улицы до конца марта

Работа затянулась из-за нагрянувших февральских морозов, сообщили в мэрии.
Перекрытие улицы продлили до 29 марта. Причиной стало затянувшаяся модернизация канализационного коллектора.
Движение перекрыто по всей ширине проезжей части, от дома №109 по ул. Красный Текстильщик до дома № 63 по ул. Антона Петрова. Улица недоступна с начала января.
Завершение работ планировалось на конец февраля, но из-за аномальных февральских морозов дату пришлось перенести.
Ранее сообщалось, что депутат Барнаульской гордумы предложил изменять стоимость проезда в часы пик.
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