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Автоновости

В Барнауле продлили перекрытие улицы Папанинцев

Перекрытие ул. Папанинцев в районе дома № 205 продлили до 29 сентября, сообщили в администрации Барнаула.

Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
altapress.ru

Это связано с перенесением сроков по ремонту теплового пункта. Дорога остается закрытой для всех видов транспорта.

Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда.

Движение на этом участке закрыли еще 16 августа.

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