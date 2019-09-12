В Барнауле продлили перекрытие улицы Папанинцев

Это связано с перенесением сроков по ремонту теплового пункта. Дорога остается закрытой для всех видов транспорта.
Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда.
Движение на этом участке закрыли еще 16 августа.
Перекрытие ул. Папанинцев в районе дома № 205 продлили до 29 сентября, сообщили в администрации Барнаула.
Это связано с перенесением сроков по ремонту теплового пункта. Дорога остается закрытой для всех видов транспорта.
Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда.
Движение на этом участке закрыли еще 16 августа.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter