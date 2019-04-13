В Барнауле произошло серьезное ДТП. Пострадали дети

По неподтвержденной информации, в аварии получили травмы три человека: женщина 37 лет и двое детей — 2,5 и 9 лет.
На месте аварии работали сотрудники полиции и медики.
Поздним вечером 12 апреля в Барнауле, на пересечении улиц Челюскинцев и Молодежная столкнулись Ниссан и Тойота. Очевидцы в паблике Барнаул22 сообщают, что в аварии пострадали три человека, в том числе двое детей.
По неподтвержденной информации, в аварии получили травмы три человека: женщина 37 лет и двое детей — 2,5 и 9 лет.
На месте аварии работали сотрудники полиции и медики.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter