В Барнауле произошло серьезное ДТП. Пострадали дети

Поздним вечером 12 апреля в Барнауле, на пересечении улиц Челюскинцев и Молодежная столкнулись Ниссан и Тойота. Очевидцы в паблике Барнаул22 сообщают, что в аварии пострадали три человека, в том числе двое детей.