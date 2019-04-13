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Автоновости

В Барнауле произошло серьезное ДТП. Пострадали дети

Поздним вечером 12 апреля в Барнауле, на пересечении улиц Челюскинцев и Молодежная столкнулись Ниссан и Тойота. Очевидцы в паблике Барнаул22 сообщают, что в аварии пострадали три человека, в том числе двое детей.

Авария в Барнауле 12 апреля.
Авария в Барнауле 12 апреля.
Данил Фомин в vk.com/barneos22

По неподтвержденной информации, в аварии получили травмы три человека: женщина 37 лет и двое детей — 2,5 и 9 лет.

На месте аварии работали сотрудники полиции и медики.

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