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В Барнауле произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей

В Барнауле днем 5 декабря произошла авария с участием трех машин. В ДТП пострадал один из водителей, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД города.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова

ДТП произошло на улице Власихиснкая, 61 в 14:10. По предварительной информации, столкнулись Toyota Corolla Fielder под управлением 51-летнего водителя, автомобиль Mercedes и грузовик Isuzu. Им управлял 48-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля Mercedes, его доставили в больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

На снимках с места аварии видно, что от удара автомобили получили серьезные повреждения. У Mercedes сильно смята передняя часть.

В ГИБДД города водителям советуют быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

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