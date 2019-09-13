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Лексус — АЕМ организует большой семейный праздник в честь 30-летия марки Лексус

22 сентября Лексуc — АЕМ, официальный партнер Lexus в Алтайском крае проводит семейный праздник с тест-драйвом на площадке ССРК «Олимпийский».

В Барнауле пройдет большой внедорожный тест-драйв.
В Барнауле пройдет большой внедорожный тест-драйв.
Лексуc - АЕМ, официальный партнер Lexus в Алтайском крае

Вас ждут: развлекательная программа с выступлениями артистов, увлекательные интерактивные зоны для взрослых и детей, барбекю и вкусные напитки, конкурсы и много-много подарков.

В условиях хорошей погоды планируются полеты на воздушном шаре. И, конечно, вы можете пройти тест-драйв по живописной трассе и узнать о преимуществах на покупку автомобиля и выгодных предложениях от АО «Тойота Банк», рассчитать кредит на покупку автомобиля и подать заявку.

Ждем всех в ССРК «Олимпийский» 22 сентября (воскресенье).

Адрес: ул. Власихинская, 69ф

В 13.00 торжественное открытие праздника. Завершение в 17.00.

Берите с собой отличное настроение!

Проведите теплый уикенд с Лексус — АЕМ.

Официальный дилер Lexus в Алтайском крае Лексус — АЕМ

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 164, тел. 23−22−22,

Сайт: lexus-aem.ru

Инстаграм: @lexusbarnaul

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