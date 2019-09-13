Вас ждут: развлекательная программа с выступлениями артистов, увлекательные интерактивные зоны для взрослых и детей, барбекю и вкусные напитки, конкурсы и много-много подарков.
В условиях хорошей погоды планируются полеты на воздушном шаре. И, конечно, вы можете пройти тест-драйв по живописной трассе и узнать о преимуществах на покупку автомобиля и выгодных предложениях от АО «Тойота Банк», рассчитать кредит на покупку автомобиля и подать заявку.
Ждем всех в ССРК «Олимпийский» 22 сентября (воскресенье).
Адрес: ул. Власихинская, 69ф
В 13.00 торжественное открытие праздника. Завершение в 17.00.
Берите с собой отличное настроение!
Проведите теплый уикенд с Лексус — АЕМ.
Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 164, тел. 23−22−22,
Сайт: lexus-aem.ru
Инстаграм: @lexusbarnaul