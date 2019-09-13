Вас ждут: развлекательная программа с выступлениями артистов, увлекательные интерактивные зоны для взрослых и детей, барбекю и вкусные напитки, конкурсы и много-много подарков.



В условиях хорошей погоды планируются полеты на воздушном шаре. И, конечно, вы можете пройти тест-драйв по живописной трассе и узнать о преимуществах на покупку автомобиля и выгодных предложениях от АО «Тойота Банк», рассчитать кредит на покупку автомобиля и подать заявку.

Ждем всех в ССРК «Олимпийский» 22 сентября (воскресенье). Адрес: ул. Власихинская, 69ф В 13.00 торжественное открытие праздника. Завершение в 17.00.

Берите с собой отличное настроение!

Проведите теплый уикенд с Лексус — АЕМ.