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Автоновости

В Барнауле прямо на пешеходном переходе автомобилист сбил женщину

28 февраля в Барнауле, на пересечении улиц Юрина и Новороссийской, водитель на автомобиле «Шевроле» сбил пешехода. На место происшествия выезжали медики.

Пешеходный переход, зебра.
Пешеходный переход, зебра.
altapress.ru

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города Барнаула сообществу «Инцидент Барнаул» рассказали подробности ДТП.

Предварительно установлено, что мужчина 1961 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», при движении допустил наезд на женщину 1991 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные травмы, ей была оказана медицинская помощь в ГБ № 1, не госпитализирована.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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