В Барнауле пьяные гонщики разбили машину о бетонный столб

ДТП на Новосиликатном. Барнаул, 29 апреля 2018 года. Фото : МАКС 22 rus vk.com/barneos22. ДТП на Новосиликатном. Барнаул, 29 апреля 2018 года. Фото : МАКС 22 rus vk.com/barneos22. ДТП на Новосиликатном. Барнаул, 29 апреля 2018 года. Фото : МАКС 22 rus vk.com/barneos22.

У врезавшейся в преграду машины сильно разбита передняя часть, треснуло лобовое стекло. По словам свидетелей, в машине были водитель и пассажир. Оба оказались пьяными. Мужчины покинули место ДТП до приезда полиции.

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