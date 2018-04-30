В Барнауле пьяные гонщики разбили машину о бетонный столб

Вечером 29 апреля в барнаульском поселке Новосиликатном произошло ДТП с участием ВАЗа и бетонного столба, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
ДТП на Новосиликатном. Барнаул, 29 апреля 2018 года. Фото : МАКС 22 rus vk.com/barneos22.
ДТП на Новосиликатном. Барнаул, 29 апреля 2018 года. Фото : МАКС 22 rus vk.com/barneos22.
ДТП на Новосиликатном. Барнаул, 29 апреля 2018 года. Фото : МАКС 22 rus vk.com/barneos22.
У врезавшейся в преграду машины сильно разбита передняя часть, треснуло лобовое стекло. По словам свидетелей, в машине были водитель и пассажир. Оба оказались пьяными. Мужчины покинули место ДТП до приезда полиции.
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