Автоновости

В Барнауле пьяный водитель УАЗа столкнулся с двумя иномарками и бросился бежать

Вчера, 18:15.
Автоновости

В Барнауле вечером 19 января автомобиль УАЗ столкнулся с двумя иномарками. Водитель пытался убежать, сообщают в группе "ДНД  Дорожный Патруль"

ДТП произошло около 19 часов. Водитель автомобиля УАЗ по касательной столкнулся с Hyundai, а затем влетел в машину Chevrolet. После аварии мужчина попытаться убежать, но его остановили другие водители.

Экспертиза показала, что мужчина был пьян. Полицейские составили административный материал, а автомобиль поместили на спецстоянку.

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