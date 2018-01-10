В Барнауле пьяный водитель УАЗа столкнулся с двумя иномарками и бросился бежать

В Барнауле вечером 19 января автомобиль УАЗ столкнулся с двумя иномарками. Водитель пытался убежать, сообщают в группе "ДНД Дорожный Патруль"
В Барнауле пьяный водитель УАЗа протаранил иномарку и бросился сбежать. Фото : vk.com/roadpatrol22.
В Барнауле пьяный водитель УАЗа протаранил иномарку и бросился сбежать. Фото : vk.com/roadpatrol22.
В Барнауле пьяный водитель УАЗа протаранил иномарку и бросился сбежать. Фото : vk.com/roadpatrol22.
В Барнауле пьяный водитель УАЗа протаранил иномарку и бросился сбежать. Фото : vk.com/roadpatrol22.
ДТП произошло около 19 часов. Водитель автомобиля УАЗ по касательной столкнулся с Hyundai, а затем влетел в машину Chevrolet. После аварии мужчина попытаться убежать, но его остановили другие водители.
Экспертиза показала, что мужчина был пьян. Полицейские составили административный материал, а автомобиль поместили на спецстоянку.
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