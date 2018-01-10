В Бийске, вечером 9 января, автомобиль "Волга" врезался в столб, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
В Алтайском крае "Волга" влетела в столб. Фото : Василий Иванов в vk.com/incident_22.
В Алтайском крае "Волга" влетела в столб. Фото : Василий Иванов в vk.com/incident_22.
В Алтайском крае "Волга" влетела в столб. Фото : Василий Иванов в vk.com/incident_22.
Свидетели аварии рассказали, что она произошла на улице Краснооктябрьской, недалеко от остановки "Мост".
На снимках с места ДТП видно, что от удара у автомобиля смяло капот и бампер. О пострадавших не сообщается.
В пресс-службе краевой ГИБДД altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего, водитель решил вопрос без вызова служб.
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