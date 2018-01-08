Автоновости

Две легковушки не поделили пустую дорогу в Барнауле

Вчера, 16:24.
Автоновости

Днем 8 января на перекрестке улиц Г.Исакова и 2-й Северо-Западной столкнулись Toyota Fun Cargo и Renault Symbol. Снимки с места аварии очевидцы отправили в паблик "Барнаул 22".

Судя по фотографиям, на место ДТП приехали пожарные и скорая. Отметим, движение на этом перекрестке традиционно не оживленное.

Также барнаульцы сообщают, что еще два легковых автомобиля серьезно столкнулись на проспекте Ленина, на пересечении с улицей Малая Космонавтов.

ДТП в Барнауле 8 января 2018 года.
ДТП в Барнауле 8 января 2018 года

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