Две легковушки не поделили пустую дорогу в Барнауле

Днем 8 января на перекрестке улиц Г.Исакова и 2-й Северо-Западной столкнулись Toyota Fun Cargo и Renault Symbol. Снимки с места аварии очевидцы отправили в паблик "Барнаул 22".
ДТП в Барнауле 8 января 2018 года. Фото : vk.com/barneos22.
ДТП в Барнауле 8 января 2018 года. Фото : vk.com/barneos22.
ДТП в Барнауле 8 января 2018 года. Фото : vk.com/barneos22.
Судя по фотографиям, на место ДТП приехали пожарные и скорая. Отметим, движение на этом перекрестке традиционно не оживленное.
Также барнаульцы сообщают, что еще два легковых автомобиля серьезно столкнулись на проспекте Ленина, на пересечении с улицей Малая Космонавтов.
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