В Барнауле пьяный водитель ВАЗа устроил гонки с патрульными по ночному городу

В ночь с 12 на 13 января в Барнауле сотрудники ДПС поймали пьяного водителя автомобиля ВАЗ. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался сбежать от полиции, сообщает "Дорожный патруль".
Около 00:00 сотрудники ДПС заметили водителя, который, по их наблюдению, вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Они попытались его остановить на стационарном посту на Павловском тракте, но водитель проигнорировал их и поехал дальше.
Водителю не удалось ухать далеко от поста, патрульные задержали его около "Леруа Мерлен" (Павловский тракт, 192а).
Мужчина стал вести себя агрессивно. Освидетельствование на состояние опьянения водитель прошел на месте. Результат показал 1,105 мг/л, с этим результатом мужчина был согласен.
В отношении нарушителя составили административный материал. Автомобиль поместили на спецстоянку.
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