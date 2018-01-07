В Барнауле пьяный водитель внедорожника устроил гонки с патрульными

Во время погони водитель иномарки не раз нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации на дороге. К долгой погоне пришлось подключить дополнительные экипажи ДПС.

В итоге нарушителя задержали в частном секторе на ул. Червонная. Водитель вел себя агрессивно и сопротивлялся при задержании.

Освидетельствование на опьянение показало 0,811 мг/л, но с результатом водитель был не согласен. Пройти освидетельствование на состояние опьянения в кабинете врача-нарколога мужчина отказался.

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