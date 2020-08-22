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Автоновости

В Барнауле работник автомастерской покатался на машине клиентки и попал в ДТП

Полицейские задержали 32-летнего работника автосервиса по подозрению в угоне автомобиля клиентки, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Руль, водитель.
Руль, водитель.
CC0

В отдел полиции по Ленинскому району Барнаула поступило сообщение от 30-летней жительницы краевой столицы. Хозяйка Nissan Primera рассказала, что оставила машину в автомастерской, передав ключи работнику. Вернувшись за ней, не обнаружила ни работника, ни транспорта.

Полицейские установили, что 32-летний подозреваемый завладел решил покататься на автомобиле. На Павловском тракте мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие, на месте которого его и задержали сотрудники отдельного батальона ДПС по Барнаулу.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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