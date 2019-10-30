В Барнауле раньше срока открыли новую дорогу на Солнечной Поляне

В Барнауле завершили строительство дороги для разгрузки микрорайона Солнечная Поляна в границах улиц Жасминная и Энтузиастов. Движение по новому участку открыли 29 октября.

Дорожники начали строительство в начале июня, его стоимость превысила 147 млн рублей. Работы на улице Солнечная Поляна выполняли в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Их проводили подрядная организация «Барнаульское ДСУ № 4» и субподрядная организация «Алтайдорстрой». Общая длина трассы по строительству на этом участке превысила 800 метров.

Вячеслав Франк, который сейчас исполняет обязанности главы Барнаула, поздравил горожан с открытием этого объекта, а также поблагодарил дорожников.

Проектом предусматривалось открытие данной дороги в 2020 году, но мы обратились к губернатору и попросили дополнительное финансирование на объект. Глава региона помог нам, поэтому дорожникам удалось ввести дорогу в этом сезоне, — сказал Вячеслав Франк.

Отметим, что строительство дороги на этом отрезке позволит существенно разгрузить улицу Попова и перенаправить транспортные потоки с микрорайона Солнечная Поляна. Ранее жители много раз жаловались на большую интенсивность транспорта.

Что именно сделали дорожники

Дорога на Солнечной Поляне. barnaul.org

На участке выполнили полный комплекс работ «с нуля». Там сделали устройство земполотна, положили ливневую канализацию протяженностью 617 метров с устройством 11 смотровых и 24 дождеприемных колодцев.

Также выполнили устройство дополнительного слоя основания толщиной 36 см, основания из щебня по способу заклинки, уложили три слоя асфальтобетонного покрытия. Проезжую часть на пересечении улиц Солнечная Поляна и Энтузиастов расширили.

Кроме того, построили линии наружного освещения, обустроили три остановочных кармана. После укладки верхнего слоя асфальтобетона выполнили благоустройство, нанесли дорожную разметку, установили знаки.

«Мы получили полностью новый участок автомобильной дороги, который стал логическим продолжением участка от Павловского тракта до улицы Энтузиастов, построенного два года назад», — заявил Николай Данилин, директор «Барнаульского ДСУ № 4».

Напомним, проектную документацию на строительство дороги по улице Солнечная Поляна от Павловского тракта до улицы Энтузиастов разработали еще в 2016 году. Тогда же выполнили первый этап работ — от Павловского тракта до улицы Жасминной.