В Барнауле расширят загруженную часть объездной дороги

С 12 июля в Барнауле закроют для движения один из участков объездной дороги. Трассу будут расширять, предупредили в мэрии.

Движение закроют с 00:00 12 июля на участке длиной 4,5 км от Южного тракта до моста через Барнаулку. Движение на выезд из города организуют по одной полосе.

«После закрытия одной из полос в течение нескольких дней будет проводиться мониторинг интенсивности движения, после чего будет отрегулирована работа светофоров на пересечении с Южным трактом и улицей Кутузова для увеличения пропускной способности насколько это будет возможно. Приносим свои извинения и просим автомобилистов отнестись к этому с пониманием», — отметил заместитель начальника Алтайавтодора по строительству, качеству и техническим вопросам Евгений Строганов.

Проезжую часть планируют расширить до четырех полос, установить автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами.

Для пешеходов сделают переходы и тротуары, а также предусмотрена линия освещения и обустройство дорожными знаками.

Стоимость работ составляет более 450 млн рублей.

Основные работы обещают завершить осенью, полностью — до конца года.