В Барнауле с 30 мая изменится схема движения транспорта на нескольких улицах

В целях повышения пропускной способности в тестовом режиме с 30 мая изменится схема движения на следующих участках:
- на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров при движении от улицы Профинтерна изменится направление движения из крайней левой полосы, движение будет разрешено только прямо.
- на пересечении улицы Северо-Западной и проспекта Калинина при движении от проспекта Ленина изменится направление движения по полосам. По улицы Северо-Западной из крайней правой полосы движение будет разрешено только направо, из крайней левой — по всем направлениям.
- на пересечении проспекта Ленина с улицей Северо-Западной при движении со стороны улицы Аносова движение будет организовано следующим образом: правая полоса — направо, средняя полоса — прямо и направо, левая полоса — прямо.
- на улице Пионеров (в районе пересечения с проспектом Калинина при движении от проспекта Ленина) будет разрешен поворот налево с двух полос. Движение будет организовано следующим образом: правая полоса — направо, прямо и налево, левая полоса — только налево.
- на улице Профинтерна, в районе пересечения с проспектом Калинина при движении от проспекта Комсомольского будет разрешен поворот направо с двух полос. Движение будет организовано следующим образом: правая полоса — только направо; левая полоса — направо, прямо, налево.
- на улице Матросова в районе пересечения с проспектом Ленина изменится направление движения по полосам. Движение налево будет разрешено из крайней левой и средней полос, из крайней правой полосы — движение только направо.
Накануне в Барнауле возле моста на Новом рынке уложили асфальт, чтобы водители не тормозили на рельсах.