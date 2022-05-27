В Барнауле с 30 мая изменится схема движения транспорта на нескольких улицах

В Барнауле для улучшения дорожной обстановки на отдельных участках изменится схема движения в связи с закрытием путепровода на проспекте Ленина, сообщает мэрия города.

В целях повышения пропускной способности в тестовом режиме с 30 мая изменится схема движения на следующих участках:

на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров при движении от улицы Профинтерна изменится направление движения из крайней левой полосы , движение будет разрешено только прямо.

движение будет разрешено только прямо. на пересечении улицы Северо-Западной и проспекта Калинина при движении от проспекта Ленина изменится направление движения по полосам. По улицы Северо-Западной из крайней правой полосы движение будет разрешено только направо , из крайней левой — по всем направлениям.

из крайней левой — по всем направлениям. на пересечении проспекта Ленина с улицей Северо-Западной при движении со стороны улицы Аносова движение будет организовано следующим образом: правая полоса — направо , средняя полоса — прямо и направо , левая полоса — прямо.

средняя полоса — прямо и направо левая полоса — прямо. на улице Пионеров ( в районе пересечения с проспектом Калинина при движении от проспекта Ленина) будет разрешен поворот налево с двух полос. Движение будет организовано следующим образом: правая полоса — направо , прямо и налево , левая полоса — только налево.

в районе пересечения с проспектом Калинина при движении от проспекта Ленина) будет разрешен поворот налево с двух полос. Движение будет организовано следующим образом: правая полоса — направо прямо и налево левая полоса — только налево. на улице Профинтерна , в районе пересечения с проспектом Калинина при движении от проспекта Комсомольского будет разрешен поворот направо с двух полос. Движение будет организовано следующим образом: правая полоса — только направо; левая полоса — направо , прямо , налево.

в районе пересечения с проспектом Калинина при движении от проспекта Комсомольского будет разрешен поворот направо с двух полос. Движение будет организовано следующим образом: правая полоса — только направо; левая полоса — направо прямо налево. на улице Матросова в районе пересечения с проспектом Ленина изменится направление движения по полосам. Движение налево будет разрешено из крайней левой и средней полос , из крайней правой полосы — движение только направо.

Накануне в Барнауле возле моста на Новом рынке уложили асфальт, чтобы водители не тормозили на рельсах.