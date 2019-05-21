«Прилег отдохнуть»: в Барнауле с прицепа на дорогу свалился каток

Каток упал, когда трал поворачивал. Вероятно, его ненадежно закрепили или же каток просто «устал и прилег отдохнуть», шутят комментаторы.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», затора из-за свалившегося на бок катка на этом участке дороге нет.
Около ТРЦ «Волна» на ул. Власихинской на боку лежит дорожный каток. Он выпал с низкорамного трала, написал очевидец в группе «Инцидент Барнаул».
Каток упал, когда трал поворачивал. Вероятно, его ненадежно закрепили или же каток просто «устал и прилег отдохнуть», шутят комментаторы.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», затора из-за свалившегося на бок катка на этом участке дороге нет.
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