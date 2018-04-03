В Барнауле сбили ребенка.

ДТП произошло на улице Попова. По словам очевидцев, потерпевшая — девочка. О ее состоянии ничего неизвестно.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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