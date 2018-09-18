В Барнауле 20 сентября перекроют площадь Свободы

- Движение ограничат 20 сентября с 16 до 18 часов на проспекте Социалистическом в границах улиц Пушкина и Ползунова.
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Также изменится схема движения общественного транспорта. Ее можно увидеть здесь.
На площади Свободы 20 сентября на 2 часа перекроют движение. Там будет проходить открытий гарнизонный развод полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, сообщает официальный сайт Барнаула.
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Также изменится схема движения общественного транспорта. Ее можно увидеть здесь.
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