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В центре Барнаула образовались километровые пробки из-за поломки троллейбуса

В Барнауле утром 18 сентября на проспекте Ленина сломался троллейбус. Из-за этой поломки в центре города образовались серьезные пробки, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД города.

Пробки в Барнауле 18 сентября.
Пробки в Барнауле 18 сентября.
Скриншот с сервиса "Яндекс.Пробки".
  • Многокилометровые заторы на улице Матросова, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» скорость движения не превышает 3 км/ч. Пробка тянется до проспекта Ленина.
  • Также парализовано движение на улице Северо-Западной, автомобили едут со скоростью 5 км/ч.
  • На Ленинском проспекте большая пробка тянется от улицы Горно-Алтайской до улицы Красный текстильщик

Корреспондент altapress.ru сообщает, что на улице Юрина образовались пробка из автобусов № 17. Большие автобусы не могут проехать по узкой улице.

В центре города работают сотрудники ГИБДД. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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