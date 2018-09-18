В центре Барнаула образовались километровые пробки из-за поломки троллейбуса

- Многокилометровые заторы на улице Матросова, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» скорость движения не превышает 3 км/ч. Пробка тянется до проспекта Ленина.
- Также парализовано движение на улице Северо-Западной, автомобили едут со скоростью 5 км/ч.
- На Ленинском проспекте большая пробка тянется от улицы Горно-Алтайской до улицы Красный текстильщик
Корреспондент altapress.ru сообщает, что на улице Юрина образовались пробка из автобусов № 17. Большие автобусы не могут проехать по узкой улице.
В центре города работают сотрудники ГИБДД. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.