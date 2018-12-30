В Барнауле скорая помощь и иномарка сбили пешехода

30 декабря в 7:20 Во Власихе в районе дома 125 на пешехода наехало два автомобиля. Кроме него в ДТП пострадали еще два человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспеции.

Предварительно установлено, что водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Газ 32611А наехал на мужчину 1968 года рождения. Последний переходил проезжую часть в неположенном месте: он вышел из-за стоящего на остановке автобуса, вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.

После того как пешеход упал на проезжую часть, на него наехал неустановленный автомобиль, который оставил место ДТП. Позже выяснилось, что это была «Тойота Пассо», которой управляла женщина 1977 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 3 человека. Пешеход госпитализирован в ГБ№ 1, госпитализирован. Водителю автомобиля Газ оказана медицинская помощь на месте ДТП. Также в ГБ№ 1 госпитализирована пассажир автомобиля Газ, женщина 1981 года рождения.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в паблике «Инцидент Барнаул» в ВК писали, что на пешехода наехала карета скорой помощи. А в Barnaul22 сообщали, что ДТП предположительно произошло из-за колеи и льда на дороге. Жители Власихи обращались с проблемой в администрацию Индустриального района, но дорогу не почистили. «Пешеходную дорожку тоже не чистят, поэтому приходится пешеходам бегать там, где придется», — сказано в паблике.