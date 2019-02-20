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20 февраля
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Автоновости

В Барнауле снег с крыши упал на припаркованные автомобили

В оттепель снег с крыши упал на автомобили, припаркованные у здания на ул. Юрина, 190-в, сообщают подписчики Barnaul22.

Снег упал на автомобили.
Снег упал на автомобили.
vk.com/barneos22.

Авторы поста говорят, что на здании этом здании висит табличка с предупреждением «Стоянка запрещена» и призывают водителей быть внимательнее.

Снег упал на автомобили.
Снег упал на автомобили.
vk.com/barneos22.
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