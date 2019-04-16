В Барнауле состоялась громкая автопремьера нового Nissan Qashqai

В эту субботу, в салоне официального дилера Nissan в Алтайском крае, компании « Автоцентр АНТ », состоялась презентация нового Nissan Qashqai .

В этот день автосалон превратился в маленький город, который новый Nissan Qahsqai способен покорить.

Перед появлением нового Nissan Qashqai у гостей была возможность насладиться легким фуршетом, сделать памятное фото с роботом «Кобработом» записаться на тест-драйв нового автомобиля.

В рамках презентации гости приняли участие в конкурсах и викторинах на розыгрыш призов от дилерского цента Nissan и партнеров мероприятия компании «Старлайн» и «РЕСО-лизинг».

Каждый желающий смог подойти к автомобилю, заглянуть под капот, узнать о новых опциях, сесть за руль и оценить новый дизайна салона Nissan Qashqai.

Новый Nissan Qashqai

Новый Nissan Qashqai получил ряд важных обновлений в экстерьере, интерьере и оснащении в рамках реализации глобальной стратегии Nissan Intelligent Mobility. Модель обладает стильным и запоминающимся обликом, более качественной в сравнении с предшественником отделкой салона, новым практичным функционалом и инновационными технологиями активной и пассивной безопасности. Так, в оснащение нового Nissan Qashqai вошла система интеллектуальной остановки перед препятствием, помогающая водителю избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем, и система обнаружения препятствий при движении задним ходом.

Российские инженеры Nissan Technical Center провели огромную работу по адаптации нового Nissan Qashqai к условиям российских дорог. Теперь модель лучше приспособлена к суровым зимам, ее шумоизоляция значительно улучшена, подвеска стала более комфортной.

Яндекс.Авто: Навигатор, Музыка, Браузер, а также Голосовой помощник сделают любую поездку ещё комфортнее.

Новый Nissan Qashqai — это новая веха в истории марки в РФ, а также новый уровень в адаптации модели под местные климатические и дорожные условия и вкусы покупателей.

Премьера года — новый Nissan Qashqai. Источник фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Nissan.

Автоцентр АНТ, официальный дилер Nissan благодарит за участие всех гостей и партнеров праздника и напоминает, что до 30 апреля 2019 года действуют специальные предложения на весь модельный ряд Nissan.