В Барнауле состоится презентация уникальной Toyota Camry S-Edition

На пределе финишной прямой. Триатлон — это настоящая проверка силы духа и жажды к победе.

Мы не согласны проявить себя в чем-то одном, мы берем от жизни максимум. Именно таким характером обладает новая Toyota Camry S-Edition.

Будьте первым со старта и посетите презентацию нового автомобиля в улучшенном формате.

В программе: Презентация Toyota Camry S-Edition

Презентация технологии T-Mark

Тест-драйв автомобилей Toyota

Барбекю-шоу и вкусные угощения

Фотозона и интерактивы

Детская зона с аквагримом и мастер-классом

Детский тест-драйв квадроциклов

Розыгрыш велосипеда от сети магазинов «PULSE»

Розыгрыш сигнализации «Starline»

Розыгрыш подарков от Тойота Центра Барнаул

Ждем всех по адресу: Павловский тракт, 164а 14 марта, начало в 13.00

Регистрация на мероприятие по телефону +7 (3852) 23-23-23 .

Вход свободный.

Партнеры: компания «StarLine» @starline_ru, сеть магазинов «Pulse» @tvoypulse