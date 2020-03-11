В Барнауле состоится презентация уникальной Toyota Camry S-Edition

Мы не согласны проявить себя в чем-то одном, мы берем от жизни максимум. Именно таким характером обладает новая Toyota Camry S-Edition.
Будьте первым со старта и посетите презентацию нового автомобиля в улучшенном формате.
- Презентация Toyota Camry S-Edition
- Презентация технологии T-Mark
- Тест-драйв автомобилей Toyota
- Барбекю-шоу и вкусные угощения
- Фотозона и интерактивы
- Детская зона с аквагримом и мастер-классом
- Детский тест-драйв квадроциклов
- Розыгрыш велосипеда от сети магазинов «PULSE»
- Розыгрыш сигнализации «Starline»
- Розыгрыш подарков от Тойота Центра Барнаул
Ждем всех по адресу: Павловский тракт, 164а 14 марта, начало в 13.00
Регистрация на мероприятие по телефону
Вход свободный.
Партнеры: компания «StarLine» @starline_ru, сеть магазинов «Pulse» @tvoypulse
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 164а
Время работы:
- по будням с 9:00 до 20:00
- по выходным с 9:00 до 17:00
Телефон «Тойота Центр Барнаул»: 23−23−23
Сайт: www.toyota-aem.ru
Инстаграм: @toyotabarnaul
Организатор розыгрыша: ООО «АЕМ». Срок проведения розыгрыша: