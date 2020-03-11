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В Барнауле состоится презентация уникальной Toyota Camry S-Edition

На пределе финишной прямой. Триатлон — это настоящая проверка силы духа и жажды к победе.

Toyota Camry S-Edition.
Toyota Camry S-Edition.
Источник: «Тойота Центр Барнаул».

Мы не согласны проявить себя в чем-то одном, мы берем от жизни максимум. Именно таким характером обладает новая Toyota Camry S-Edition.

Будьте первым со старта и посетите презентацию нового автомобиля в улучшенном формате.

В программе:
  • Презентация Toyota Camry S-Edition
  • Презентация технологии T-Mark
  • Тест-драйв автомобилей Toyota
  • Барбекю-шоу и вкусные угощения
  • Фотозона и интерактивы
  • Детская зона с аквагримом и мастер-классом
  • Детский тест-драйв квадроциклов
  • Розыгрыш велосипеда от сети магазинов «PULSE»
  • Розыгрыш сигнализации «Starline»
  • Розыгрыш подарков от Тойота Центра Барнаул

Ждем всех по адресу: Павловский тракт, 164а 14 марта, начало в 13.00

Регистрация на мероприятие по телефону +7 (3852) 23-23-23.

Вход свободный.

Партнеры: компания «StarLine» @starline_ru, сеть магазинов «Pulse» @tvoypulse

«Тойота Центр Барнаул» АЕМ холдинг

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 164а

Время работы:

  • по будням с 9:00 до 20:00
  • по выходным с 9:00 до 17:00

Телефон «Тойота Центр Барнаул»: 23−23−23

Сайт: www.toyota-aem.ru

Инстаграм: @toyotabarnaul

Организатор розыгрыша: ООО «АЕМ». Срок проведения розыгрыша: 14.03.2020 г. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — по тел. 23−23−23

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