В Барнауле состоялась презентация пикапа года*

Для всех гостей мероприятия работали площадки: тест-драйв за рулем автомобиля на внедорожной трассе, тест-драйв под управлением подготовленных специалистов, развлекательная программа с конкурсами и подарками. Гости мероприятия активно участвовали в интерактивных зонах, таких как стрельба из лука и арбалета, армреслинг и подъем гири, а самых маленьких развлекали аниматоры. Настоящим весенним угощением стали блюда, приготовленные в полевой кухне и горячий чай, сваренный по особому рецепту.
Поклонники и ценители нового L200 имели возможность проехать на внедорожной лесной трассе, находясь за рулем автомобиля. Также в этот день можно было прокатиться и оценить возможности автомобилей с полным приводом, таких как Outlander и Pajero Sport.
Для тех, кто не взял с собой водительского удостоверения, был проведен уникальный тест-драйв вместе с подготовленным специалистом на полосе препятствий с крутыми подъемами и спусками, бревенчатым навалом, уклоном и ж/д переездом. Участники презентации испытали новую форму силы нового L200 и проверили все возможности дерзкого пикапа.
Главный герой презентации — новый Mitsubishi L200 — мужественный внешний вид, который реализован в рамках концепции дизайна Dynamic Shield; улучшенная система полного привода, обеспечивающая выдающиеся внедорожные характеристики; новейшие системы активной безопасности и помощи водителю; а также комфорт и управляемость.
- Дизельный двигатель мощностью до 181 л.с.
- Новая 6-ти ступенчатая автоматическая КПП
- Полноприводная трансмиссия Super Select 4WD-II
- Улучшенная тормозная система
- Усиленная жесткость кузова
- Улучшенные аэродинамические характеристики
- Улучшенная топливная экономичность
- Увеличенная глубина кузова до 865 мм
- Длина и высота машины составляет 5,225мм / 1,815мм
- Большой дорожный просвет — 220мм
- Углы въезда и съезда -31⁰ и 29⁰
- Камера заднего вида
- Обогрев рулевого колеса
Для тех, кто еще не успел оценить и составить свое мнение о новом Mitsubishi L200, Автоцентр АНТ приглашает провести тест-драйв пикапа года*.
Ждем вас в Автоцентре АНТ по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 251Д
Подробности по телефону +7 (3852)29−00−29
*Новый Mitsubishi L200 стал победителем в номинации «Пикапы» по версии Большого «народного» жюри главной внедорожной премии страны в ежегодной профессиональной премии «Внедорожник года 2019» в автосалоне по адресу: Павловский тракт, 251Д.