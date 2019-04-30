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В Барнауле состоялась презентация пикапа года*

27 апреля Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, провел презентацию нового L200 на базе отдыха «Локомотив» и продемонстрировал жителям и гостям г. Барнаула, на что способен пикап года*.

В Барнауле состоялась презентация нового Mitsubishi L200.
В Барнауле состоялась презентация нового Mitsubishi L200.
Фото: Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.

Для всех гостей мероприятия работали площадки: тест-драйв за рулем автомобиля на внедорожной трассе, тест-драйв под управлением подготовленных специалистов, развлекательная программа с конкурсами и подарками. Гости мероприятия активно участвовали в интерактивных зонах, таких как стрельба из лука и арбалета, армреслинг и подъем гири, а самых маленьких развлекали аниматоры. Настоящим весенним угощением стали блюда, приготовленные в полевой кухне и горячий чай, сваренный по особому рецепту.

Поклонники и ценители нового L200 имели возможность проехать на внедорожной лесной трассе, находясь за рулем автомобиля. Также в этот день можно было прокатиться и оценить возможности автомобилей с полным приводом, таких как Outlander и Pajero Sport.

В Барнауле состоялась презентация нового Mitsubishi L200.
В Барнауле состоялась презентация нового Mitsubishi L200.
Фото: Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.

Для тех, кто не взял с собой водительского удостоверения, был проведен уникальный тест-драйв вместе с подготовленным специалистом на полосе препятствий с крутыми подъемами и спусками, бревенчатым навалом, уклоном и ж/д переездом. Участники презентации испытали новую форму силы нового L200 и проверили все возможности дерзкого пикапа.

В Барнауле состоялась презентация нового Mitsubishi L200.
В Барнауле состоялась презентация нового Mitsubishi L200.
Фото: Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.

Главный герой презентации — новый Mitsubishi L200 — мужественный внешний вид, который реализован в рамках концепции дизайна Dynamic Shield; улучшенная система полного привода, обеспечивающая выдающиеся внедорожные характеристики; новейшие системы активной безопасности и помощи водителю; а также комфорт и управляемость.

В Барнауле состоялась презентация нового Mitsubishi L200.
В Барнауле состоялась презентация нового Mitsubishi L200.
Фото: Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
Особенности нового L200
  • Дизельный двигатель мощностью до 181 л.с.
  • Новая 6-ти ступенчатая автоматическая КПП
  • Полноприводная трансмиссия Super Select 4WD-II
  • Улучшенная тормозная система
  • Усиленная жесткость кузова
  • Улучшенные аэродинамические характеристики
  • Улучшенная топливная экономичность
  • Увеличенная глубина кузова до 865 мм
  • Длина и высота машины составляет 5,225мм / 1,815мм
  • Большой дорожный просвет — 220мм
  • Углы въезда и съезда -31⁰ и 29⁰
  • Камера заднего вида
  • Обогрев рулевого колеса

Для тех, кто еще не успел оценить и составить свое мнение о новом Mitsubishi L200, Автоцентр АНТ приглашает провести тест-драйв пикапа года*.

Ждем вас в Автоцентре АНТ по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 251Д

Подробности по телефону +7 (3852)29−00−29

*Новый Mitsubishi L200 стал победителем в номинации «Пикапы» по версии Большого «народного» жюри главной внедорожной премии страны в ежегодной профессиональной премии «Внедорожник года 2019» в автосалоне по адресу: Павловский тракт, 251Д.

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