В Барнауле сотрудники ГИБДД проверят, как родители перевозят детей в автомобилях

Наряды ДПС будут работать рядом с детскими садами и школами. За нарушения водителям грозит штраф 3 тысячи рублей.
Перевозить детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, нужно с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, — напоминают в ГИБДД.
В ведомстве отмечают, что перевозка детей в удерживающих устройствах является необходимостью.