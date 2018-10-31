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Автоновости
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В Барнауле сотрудники ГИБДД проверят, как родители перевозят детей в автомобилях

В Барнауле 31 октября сотрудники ГИБДД вместе с народной дружиной «Барнаульская» проведут профилактическое мероприятие «Детское кресло!», сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Задержание водителя, ДПС ГИБДД.
Задержание водителя, ДПС ГИБДД.
gibdd.ru/r/22/news

Наряды ДПС будут работать рядом с детскими садами и школами. За нарушения водителям грозит штраф 3 тысячи рублей.

Перевозить детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, нужно с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, — напоминают в ГИБДД.

В ведомстве отмечают, что перевозка детей в удерживающих устройствах является необходимостью.

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