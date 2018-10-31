На Алтае в тройном ДТП пострадали парень и девушка

Авария случилась на проспекте Коммунистическом, 40 около 20:30 часов. Автомобиль Toyota Crown под управлением 23-летнего жителя Майминского района врезался в Toyota Highlander, водитель которой хотел поворачивать налево.
После этого от удара Toyota Highlander врезалась в Toyota Caldina, которая находилась впереди. Автомобилем управлял 32-летний житель Горно-Алтайска.
В результате ДТП травмы получили 25-летняя девушка — пассажир одной из иномарок. Также пострадал 26-летний водитель автомобиля Toyota Highlander, госпитализация не потребовалась.
Известно, что водители были трезвые. Полицейские проводят расследование.