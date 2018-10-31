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На Алтае в тройном ДТП пострадали парень и девушка

В Горно-Алтайске вечером 30 октября произошло ДТП с участием трех автомобилей. В аварии пострадали два человека, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП в Республике Алтай 30 октября.
ДТП в Республике Алтай 30 октября.
ГУ МВД России по Республике Алтай.

Авария случилась на проспекте Коммунистическом, 40 около 20:30 часов. Автомобиль Toyota Crown под управлением 23-летнего жителя Майминского района врезался в Toyota Highlander, водитель которой хотел поворачивать налево.

После этого от удара Toyota Highlander врезалась в Toyota Caldina, которая находилась впереди. Автомобилем управлял 32-летний житель Горно-Алтайска.

В результате ДТП травмы получили 25-летняя девушка — пассажир одной из иномарок. Также пострадал 26-летний водитель автомобиля Toyota Highlander, госпитализация не потребовалась.

Известно, что водители были трезвые. Полицейские проводят расследование.

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