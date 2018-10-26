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Происшествия
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В Алтайском крае в серьезном ДТП с участием трех автомобилей погиб человек

В Алтайском крае рано утром 26 октября произошло ДТП с участием трех автомобилей. В аварии погиб один человек, несколько пострадали, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД региона.

ДТП 26 октября.
ДТП 26 октября.
Виктор в vk.com/incident22

ДТП случилось в 7:10 на 37 километре дороги «Барнаул — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области». По предварительной информации, водитель Toyota Caldina не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем УАЗ. Полсе этого УАЗ опрокинулся и врезался в ГАЗ.

В результате аварии пассажир УАЗа скончался на месте происшествия до приезда медиков. Травмы различной степени тяжести получили водители автомобилей Toyota и УАЗ, а также другой пассажир отечественного автомобиля. Всех их госпитализировали.

ДТП 26 октября.
ДТП 26 октября.
Виктор в vk.com/incident22

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произшедшего.

Напомним, вечером 25 октября на дороге из Барнаула в Павловск лоб в лоб столкнулись автомобили Nissan Primera и Volkswagen Polo. Пострадали три человека

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