В Алтайском крае в серьезном ДТП с участием трех автомобилей погиб человек

ДТП случилось в 7:10 на 37 километре дороги «Барнаул — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области». По предварительной информации, водитель Toyota Caldina не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем УАЗ. Полсе этого УАЗ опрокинулся и врезался в ГАЗ.
В результате аварии пассажир УАЗа скончался на месте происшествия до приезда медиков. Травмы различной степени тяжести получили водители автомобилей Toyota и УАЗ, а также другой пассажир отечественного автомобиля. Всех их госпитализировали.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произшедшего.
Напомним, вечером 25 октября на дороге из Барнаула в Павловск лоб в лоб столкнулись автомобили Nissan Primera и Volkswagen Polo. Пострадали три человека