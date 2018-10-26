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На дороге из Барнаула в Павловск случилось ДТП с лобовым столкновением

Вечером 25 октября на дороге из Барнаула в Павловск произошло лобовое столкновение двух автомобилей, сообщает Barnaul22.

ДТП на дороге из Барнаула в Павловск.
ДТП на дороге из Барнаула в Павловск.
vk.com/barneos22

По данным очевидцев, все люди, находившиеся в машинах, живы. У них сотрясение мозга и сломаны ребра.

Виновник аварии находился, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, лежал на земле без сознания.

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