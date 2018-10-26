На дороге из Барнаула в Павловск случилось ДТП с лобовым столкновением

По данным очевидцев, все люди, находившиеся в машинах, живы. У них сотрясение мозга и сломаны ребра.
Виновник аварии находился, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, лежал на земле без сознания.
Вечером 25 октября на дороге из Барнаула в Павловск произошло лобовое столкновение двух автомобилей, сообщает Barnaul22.
По данным очевидцев, все люди, находившиеся в машинах, живы. У них сотрясение мозга и сломаны ребра.
Виновник аварии находился, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, лежал на земле без сознания.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter