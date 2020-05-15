В Барнауле спроектируют выделенные полосы для общественного транспорта

Проекты организации выделенных полос для общественного транспорта будут разработаны для пр. Ленина и пр. Строителей, Павловского тракта и ул. Малахова.
Вот как в мэрии объясняют задачи, которые надо будет решить подрядчику, признанному победителем конкурса на разработку документации. Он должен будет:
- провести обследование указанных участков дорог,
- сделать анализ обоснованности организации выделенных полос движения транспортных средств,
- разработать принципиальную схему организации выделенных полос движения маршрутных транспортных средств и обеспечение приоритетного пропуска на перекрестках,
- разработать схему дислокации технических средств организации дорожного движения на указанные участки для организации выделенных полос
- и другое.
Конкурс объявлен комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Информация о его проведении размещена на портале zakupki.gov.ru 14 мая, заявки принимаются до 22 мая. Начальная цена контракта — около 363 тыс. рублей.