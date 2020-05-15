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Автоновости

В Барнауле спроектируют выделенные полосы для общественного транспорта

14 мая объявлен конкурс на разработку проектной документации, связанной с организацией выделенных полос для общественного транспорта на четырех улицах в Барнауле, сообщили в мэрии.

Пробка на Павловском тракте
Пробка на Павловском тракте
altapress.ru

Проекты организации выделенных полос для общественного транспорта будут разработаны для пр. Ленина и пр. Строителей, Павловского тракта и ул. Малахова.

Вот как в мэрии объясняют задачи, которые надо будет решить подрядчику, признанному победителем конкурса на разработку документации. Он должен будет:

  • провести обследование указанных участков дорог,
  • сделать анализ обоснованности организации выделенных полос движения транспортных средств,
  • разработать принципиальную схему организации выделенных полос движения маршрутных транспортных средств и обеспечение приоритетного пропуска на перекрестках,
  • разработать схему дислокации технических средств организации дорожного движения на указанные участки для организации выделенных полос
  • и другое.

Конкурс объявлен комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Информация о его проведении размещена на портале zakupki.gov.ru 14 мая, заявки принимаются до 22 мая. Начальная цена контракта — около 363 тыс. рублей.

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