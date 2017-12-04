В мэрии Барнаула назвали средний чек первой платной парковки

Власти рассказали о первых итогах работы парковки на Привокзальной площади. Сейчас шлагбаумы и касса функционируют без сбоев. Средний чек клиентов составил 50 рублей, сообщает официальный сайт города.
Андрей Курышин, руководитель "Автодорстроя" рассказал, что при въезде на парковку водитель получает квитанцию, в которой стоит время прибытия. Если автомобилисту хватило 20 бесплатных минут, то при выезде с парковки он прикладывает квитанцию к выездному терминалу и шлагбаум открывается.
Если водитель превысил бесплатный лимит, то должен подойти с квитанцией к терминалу оплаты. Он автоматически рассчитает время, проведенное на парковке, которое нужно будет оплатить. С парковки можно выехать по чеку, который выдаст терминал.
В первую неделю работы парковки средний чек клиентов редко превышал 50 рублей. Бесплатным правом простоять на парковке 20 минут воспользовались более 70% клиентов. Всего в сутки платной парковкой пользуются от 500 до 1 500 водителей.
С 25 ноября парковка на Привокзальной площади стала платной. Доходы от ее работы пойдут на благоустройство привокзальной территории. Вместимость парковки —150 машиномест. Полностью от оплаты освобождены инвалиды, для автомобилей которых выделили 15 мест, максимально приближенных к вокзалу, а также представителей экстренных служб.Стоимость одного часа парковки стоит 50 рублей. Абонемент на сутки обойдется в 150 рублей, на месяц — в 2970 рублей.
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