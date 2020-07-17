В Барнауле срочно перекроют Красноармейский проспект

Вопрос о восстановлении дороги решался на оперативном совещании, сообщает пресс-служба городской администрации.
Первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков рассказал мэру Вячеславу Франку, что работы не завершены в срок, не восстановлена часть дорожного полотна по пр. Красноармейскому в сторону ул. Молодежной.
Глава города дал поручение представителям АО БТСК незамедлительно завершить работы.
«Жители города испытывают неудобства, восстановление дорожного покрытия необходимо завершить в кратчайшие сроки. Подлежат контролю и другие объекты компании, все работы должны быть завершены в срок. Напомню, что 15 сентября мы должны начать новый отопительный сезон», — заявил Франк.
Энергетики заверили, что утром 18 июля дорога будет восстановлена.
«Для этого с 20.00 часов 17 июля до 06.00 18 июля будет перекрыт проспект Красноармейский. Приносим жителям города извинения за доставленные неудобства», — отметили они.
Временно также изменится движение общественного транспорта. Посмотреть их маршрут можно здесь.