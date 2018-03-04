В Барнауле стокнулись Mitsubishi Pajero и пассажирская "маршрутка"

4 марта на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 40 лет Октября в Барнауле произошло ДТП.
В Барнауле столкнулись "маршрутка" и Mitsubishi Pajero. Фото : Ivan Agalcev, vk.com/barneos22.
В Барнауле столкнулись "маршрутка" и Mitsubishi Pajero. Фото : Ivan Agalcev, vk.com/barneos22.
В Барнауле столкнулись "маршрутка" и Mitsubishi Pajero. Фото : Ivan Agalcev, vk.com/barneos22.
Участники ДТП — пассажирский автобус №29 и Mitsubishi Pajero.
Очевидцы сообщают в паблике Barnaul 22, что пострадавших пассажиров в маршрутке нет. Однако получил травмы водитель Mitsubishi.
На месте происшествия работали экстренные службы города. Ведется разбирательство.
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