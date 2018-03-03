Автоновости

В Барнауле образовалась пробка из-за жесткого столкновения трамвая и легковушки

Сегодня, 13:48.
Автоновости

В Барнауле днем 3 марта автомобиль врезался в трамвай, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении улицы Попова и Власихинской. Иномарка влетела в трамвай, о пострадавших не сообщается.

На месте ДТП образовалась серьезная пробка. Скорость автомобилей не превышает 7 км/ч. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Напомним, сегодня в Барнауле на улице Попова автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший получил различные травмы, его увезли в больницу.

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