Автоновости

Очевидцы: в Барнауле на пешеходном переходе сбили мужчину, его увезли в больницу

Сегодня, 12:21.
Автоновости

В Барнауле утром 3 марта автомобиль сбил пешехода, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".

Скорая.
Скорая. Фото : Анна Зайкова.

ДТП произошло на улице Попова,4а около 10:30 утра. Автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший получил различные травмы, его увезли в больницу. Свидетели аварии сообщают, что есть подозрения на перелом таза.

На месте  ДТП работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 13 февраля в Барнауле КамАЗ насмерть сбил мужчину.

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