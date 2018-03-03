Очевидцы: в Барнауле на пешеходном переходе сбили мужчину, его увезли в больницу

ДТП произошло на улице Попова,4а около 10:30 утра. Автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший получил различные травмы, его увезли в больницу. Свидетели аварии сообщают, что есть подозрения на перелом таза.

На месте ДТП работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 13 февраля в Барнауле КамАЗ насмерть сбил мужчину.

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