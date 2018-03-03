Очевидцы: в Барнауле на пешеходном переходе сбили мужчину, его увезли в больницу

В Барнауле утром 3 марта автомобиль сбил пешехода, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло на улице Попова,4а около 10:30 утра. Автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший получил различные травмы, его увезли в больницу. Свидетели аварии сообщают, что есть подозрения на перелом таза.
На месте ДТП работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 13 февраля в Барнауле КамАЗ насмерть сбил мужчину.
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