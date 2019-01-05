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В Барнауле столкнулись автобус и внедорожник, есть пострадавшие

В Барнауле на Змеиногорском тракте в районе лыжной базы «Динамо» произошло столкновение автобуса маршрута № 2 с автомобилем Toyota Land Cruiser. По предварительной информации, пострадали водитель и пассажир автомобиля, сообщает «Инцидент Барнаул».

ДТП около базы "Динамо".
ДТП около базы "Динамо".
Татьяна Татьянкина в Барнаул 22 в vk.com

В автобусе пострадавших нет.

ДТП около базы &quot;Динамо&quot;.
ДТП около базы «Динамо».
Роман Ефимов в Барнаул 22 в vk.com

По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем Toyota.

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